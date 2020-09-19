2020/09/19 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الواسطي يمدّد إستلام المشاركات بغداد – قحطان عدنان قررت دائرة الفنون العامة تمديد تاريخ إستلام الأعمال الفنية الخاصة بالمشاركة في مهرجان الواسطي الى يوم الخميس الموافق 8 تشـــرين الاول المقبل.وقال المدير العام للدائرة علي عويد (ان قرار التمديد جاء استجابة لمناشدات عدد غفير من الفنانين وكذلك اتـــــاحة الفرصة امام الفنانين للمشاركة في المهرجان ، […]

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