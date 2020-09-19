2020/09/19 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكورسيزي يخشى وضع السينما في الدرجة الثانية { اوتاوا (أ ف ب) – حذّر المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي خلال مداخلة افتراضية ضمن مهرجان تورنتو الدولي للسينما من (أن الصحافة والثقافة الشعبية باتتا خلال جائحة كوفيد-19 تقللان قيمة الفن السابع وتضعانه في الدرجة الثانية).وقال مخرج فيلم غودفيلاز الفائز بجائزة الأوسكار إن استمرار إقامة المهرجانات السينمائية، ومبادرتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكورسيزي يخشى وضع السينما في الدرجة الثانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكورسيزي يخشى وضع السينما في الدرجة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).