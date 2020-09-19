2020/09/19 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيز تطرح ألبومها الجديد { لوس انجلوس – وكالات – طرحت النجمة أليشيا كيز ألبومها الغنائي الجديد ، بعد أن تسببت أزمة فايروس كورونا، في عدد من التأجيلات الخاصة بطرحه.وذكر موقع (فاريتي) أن (الألبوم كان من المقرر طرحه في شهر آذار الماضي، ثم تم تأجل طرحه الى شهر أيار الماضي، إلا أن جدول أليـــــــــشيا […]

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