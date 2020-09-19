الكاظمي وبلاسخارت يبحثان دور الامم المتحدة في قضايا عراقية

2020/09/19 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، ودورها في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (19 ايلول 2020) ان رئيس مجلس الوزراء استقبل ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، حيث تم التباحث بعدد من القضايا ودور الامم المتحدة فيها.

وذكر البيان ان من بين القضايا التي بحثت "ملف النازحين، وبحث الجهود الحكومية التي تنصب في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

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