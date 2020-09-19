الحشد الشعبي يعلن مقتل 5 دواعش بعد اشتباكات عنيفة جنوبي الموصل

2020/09/19 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت، 19 أيلول، 2020، مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش بعد اشتباكات عنيفة معهم جنوبي الموصل.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 30 بالحشد بالتعاون مع الجيش قتلت خمسة عناصر من “داعش” في زور كنعوص جنوب الموصل و خاضت ‏اشتباكات عنيفة مع الارهابيين".

واضاف البيان أن "الدواعش كانوا مختبئين بين الاشجار والقصب في ضفاف نهر دجلة في محاولة لإيقاع اكبر عدد من افراد الحشد والقوات ‏الامنية‎".

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