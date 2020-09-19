الكاظمي يلتقي بلاسخارت

2020/09/19 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وبحث معها التعاون المشترك لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة./انتهى7

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