خلية الإعلام الأمني تعلن عن نتائج العمليات في سامراء خلال الـ30 يوما الماضية

2020/09/19 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن نتائج العمليات في قضاء سامراء خلال الـ30 يوما الماضية.وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان قطعات قيادة عمليات سامراء تواصل عملياتها لملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين ضمن قاطع مسؤوليتها، فضلا عن تدمير أوكار الإرهابيين ونصب الكمائن والسيطرات المفاجئة ورفع العبوات من مخلفات عناصر داعش".واضافت:" انها تمكنت خلال فترة (٣٠) يوما الماضية، من القاء القبض على(١٢٦) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة و (١٤) متهماً وفق المادة ٤ إرهاب، كما دمرت إعدادا كبيرة من أوكار الإرهابيين ورفعت مئات العبوات الناسفة، بالإضافة الى القيام بعمليات جرف الاشجار والقصب على ضفاف نهر دجلة والجزرات الوسطية للنهر"، مشيرة الى" ان العمليات الاستباقية والتعرضية مازالت مستمرة"./انتهى7

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