الكاظمي يُسنِد لنفسه منصبا تنفيذيا جديدا

2020/09/19 | 17:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، خلال مؤتمر دولي عن تنصيب نفسه في منصب تنفيذي جديد....

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