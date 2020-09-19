2020/09/19 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يوجِّـه بتشكيل لجنة موسَّعة من جميع المحافظات لإكمال إجراءات مشروع الأكشاك العصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يوجِّـه بتشكيل لجنة موسَّعة من جميع المحافظات لإكمال إجراءات مشروع الأكشاك العصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).