خارطة الإصابات والشفاءات في جانب الرصافة

2020/09/19 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة لفيروس كورونا.



وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 ايلول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 437 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 366 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 22 حالة

قطاع المدائن 18 حالة

قطاع بلديات الاول 16 حالة

قطاع البلديات الثاني 43 حالة

قطاع الاستقلال 28 حالة

قطاع الاعظمية 11 حالة

قطاع الشعب 49 حالة

قطاع بغداد جديدة 11 حالة

قطاع النهروان 142 حالة

قطاع الرصافة 26 حالة•

- حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 71

مدينة الصدر 32 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10,

327 , الشعب 9 حالات محلة 339, 337, 325, 336, 319, حي اور, البنوك, •

,744 . البلديات 4 حالات محلة 738, 727, 738, •

,756, 765 العبيدي 3 حالات محلة 762 •

, 508 , 506 , , شارع فلسطين 3 حالات محلة, , •

الامين 6 حالات محلة 783, 747, , 767 , , •

, 955, 962 , 950 الزعفرانية 6 حالات محلة 960, 954•

905 , 919 , 901 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 925, •

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 38892 توفي منهم 1227 للاسف فيما اكتسب الشفاء 33166 ومتبقي قيد العلاج 4499".





وتابع ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 441 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا"

وكانت 221 حالة شفاء منها في مدينة الصدر، وتوزعت على محلاتها وقطاعاتها، اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 23 حالة شفاء في منطقة الحبيبية، 19 حالة شفاء في منطقة الحسينية، و18 حالة شفاء في منطقة حي البتول، و17 حالة شفاء في منطقة حي الصحة، و15 حالة شفاء في منطقة النهروان، و 14حالة شفاء في منطقة بسماية، و 13 حالة شفاء في منطقة حي تونس ومثلها في المدائن، و 12 حالة شفاء في منطقة الراشدية، و 11 حالة شفاء في منطقة المعامل ومثلها في جسر ديالى، و 9 حالات شفاء في منطقة سبع قصور .و 8 حالات شفاء في منطقة بغداد جديدة، و 7 حالات شفاء في منطقة الغدير، و 6 حالات شفاء في صحة بابل، و 5 حالات شفاء في منطقة زيونة".





واضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 33166 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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