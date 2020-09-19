قصة الفتاة المصرية منار سامي من عالم التيك توك للحبس 3 سنوات بتهمة نشر الفجور

2020/09/19 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان /على مدار الشهور الماضية ، شهد الرأى العام المصرى ، حالة من الجدل حول الفتيات اللاتي يخرجن عبر تطبيق “تيك توك” الشهير ، ويعرضن أجسادهن بشكل غير لائق ويرقصن على أنغام الموسيقي ، من أجل التربح وكسب الأموال، وكانت آخرهن منار سامي، فتاة التيك توك ، الشهيرة ، والتى تم القبض عليها […]

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