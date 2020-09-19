دراسة تكشف عن فئة ترتدي شيئاً بشكل دائم لتكون اقل عرضة للاصابة بكورونا

2020/09/19 | 17:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون صينيون إلى أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات بصورة دائمة قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.وتأتي نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة JAMA لطب العيون، على ضوء أبحاث سابقة أشارت إلى أن العيون قد تكون طريقاً آخر لالتقاط عدوى فيروس «كوفيد-19»وأشار الباحثون في المستشفى التابع لجامعة نانتشانغ بالصين، إلى انتشار قصر النظر بين أكثر من 80% من السكان، ليصبح ارتداء النظارات أمراً شائعاً.ومنذ بداية انتشار وباء كورونا، لاحظ الباحثون أن عدداً قليلاً من المرضى الذين يستخدمون النظارات قد وصلوا إلى المستشفيات للتعافي من العدوىويفترض الباحثون أن النظارات إضافة إلى العامل الوقائي الذي توفره للعيون، فإنها على الأقل تثني الشخص عن لمس عينه ونقل التلوث إليها، فيما أكدوا أن النتائج المستخلصة من عيّنة محدودة تحتاج إلى المزيد من الأبحاث من خلال دراسات العيّنة الكبيرة.

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