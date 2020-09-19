محافظة تطلق حملة لكشف “الترددات المميتة” في ابراج الاتصالات

2020/09/19 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلنت مديرية بيئة ديالى، السبت، انطلاق حملة لكشف الترددات المميتة في ابراج الاتصالات داخل المحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري لـ /المعلومة/، ان “كوادر مديرية بيئة ديالى انطلقت في حملة واسعة وممنهجة وفق سياقات محددة للكشف عن الترددات العالية التي تطلقها ابراج الاتصالات في بعقوبة وبقية مدن ديالى استجابة لشكاوي المواطنين بشأن بث ترددات عالية تؤدي الى الاصابة بامراض سرطانية مميتة”.

واضاف، ان “الحملة تجري من خلال اجهزة متخصصة في قياس الترددات ومدى تطابقها مع الوضع الامن مؤكدا بانه حتى الان لم يرصد اي تردد خارج الاطار غير المسموح والحملة مستمرة ولن تتوقف في منطقة او مدينة وستكون على مدار الساعة”.

وكانت العديد من مناطق عانت من انتشار مرض السرطان بمعدلات عالية وسط قلق شعبي من وجود ابراج تبث ترددات عالية كانت سبب مباشر في ارتفاع معدلات السرطان.



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