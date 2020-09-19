2020/09/19 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر وكالة السومرية نيوز، نص مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 الذي انهى مجلس النواب القراءة الاولى له بجلسة اليوم.

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