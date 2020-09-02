نائب: الحكومة مدينة لمحافظة ميسان بنحو 2 تريليون دينار

2020/09/19 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/كشف النائب عن محافظة ميسان كريم عليوي، السبت، مديونية الحكومة للمحافظة بانها قرابة تريليون و700 مليار دينار، مشددا على ان جميع الخيارات مطروحة امام ابناء المحافظة وممثليها داخل قبة البرلمان للدفاع عن حقوقهم في حال إصرار الحكومة على التهرب منها.وقال عليوي في تصريح صحفي اطلع عليه "عراقي نيوز"، إن "محافظة ميسان التي قدمت التضحيات للعراق وشعبه وكانت سلة العراق النفطية والزراعية والحيوانية وكان أبنائها في طليعة المتصدين للأرهاب والدفاع عن العراق"، مبينا ان "الحكومة بذمتها للمحافظة تريليون و700 مليار دينار ضمن تخصيصات البترودولار ناهيك عن موارد منفذ الشيب الحدودي والذي اصبح منفذ بائس بسبب الاهمال الحكومي وسيطرة بعض الجهات للأسف الشديد فحتى الخدمات في المنفذ من كهرباء وغيرها فهي تأتي من الجانب الايراني".وطالب النائب عن محافظة ميسان، الحكومة المركزية بـ"إطلاق تلك المبالغ لاكمال المشاريع التنموية في المحافظة والاهتمام بمواطنيها والذي يشكل الفقر نسبة 47٪ من سكانها".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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