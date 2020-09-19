زمن موناليزا الحزينة: الفصل السابع/ 2 - دلور ميقري

2020/09/19 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري المزرعة، أُشبَهَت في لاحق الأيام بخليّة نحل، شارك في أشغالها القرويون المحليون وكان على رأسهم الملّا عشير، الذي أثبتَ فعلاً مهارته بكل ما تقع يده عليه.



أسرة المالك أيضاً، أسهمت في أعمال معيّنة ( باستثناء الصغيرين أوسمانو وتحيّة ).



هكذا تحسّن مزاج رأس الأسرة بشكل خاص، هوَ مَنا فكّرَ أن يؤوب أدراجه إلى الشام حينَ ألقى النظرات الأولى على المكان.



مع حلول الصيف، أينعت البذورُ المغروسة في أول الربيع، لت ......





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