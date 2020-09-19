لا تقرؤوا، فالقراءة ضارة - سامي الذيب

2020/09/19 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب كتبت على صفحتي في الفيسبوكضع يدك على قلبك.



مع كل دقة قلب هناك طفل يتم التعدي عليه بجريمة الختان.القانون والقاضي والمحامي ساكتون، ويرديونا ان نسكت معهمفطلب مني أحد المتابعين مني الكف عن التكلم عن الختانجوابي: اعدك بأني سوف أكف عن التكلم عن الختان عندما يكف الناس عن الختانكتبت متابعة:انت والله اجهل الجاهلين مالك ومال الختان وما دخلك به انت كافر ابن كافر لا تفهم شيء عن ......





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