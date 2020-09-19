أسئلة عن اليسار في تونس. - فريد العليبي

2020/09/19 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي بعيدا عن الاستغراق في تعريف اليسار والوقوف على تاريخه يمكن الانطلاق في مناقشة القضايا المتصلة باليسار من التناقض بين ما اصطلح على تسميتهما اليسار الثوري واليسار الليبرالي من حيث الاستراتيجيا والتكتيك في التعامل مع المسائل الفكرية والسياسية والتنظيمية وبالأخص من خلال مواقفهما المتباينة مما حدث في تونس أواخر 2010 وبداية 2011 بما في ذلك الانتخابات الأخيرة .و تطرح على هذا الصعيد أسئلة ......





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