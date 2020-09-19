بعد حديث أنقرة عن وجود

2020/09/19 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السبت، حديث وزير الخارجية التركي مع قناة (سي.إن.إن ترك)، بشكل وصفه بالسلبي حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية تتعلق بثورة 30 يونيو.

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