كورونا في الرصافة: الاصابات والشفاء بـ”حصيلة مرتفعة ومتقاربة”… الوفيات تواصل انخفاضها

2020/09/19 | 17:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 437 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 366 إصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 437 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 366 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 22 حالة•

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قطاع المدائن 18 حالة

قطاع بلديات الاول 16 حالة •

قطاع البلديات الثاني 43 حالة •

قطاع الاستقلال 28 حالة•

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قطاع الاعظمية 11 حالة .

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قطاع الشعب 49 حالة .

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قطاع بغداد جديدة 11 حالة .

قطاع النهروان 142 حالة .

قطاع الرصافة 26 حالة•

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 71

•مدينة الصدر 32 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10,

327 , الشعب 9 حالات محلة 339, 337, 325, 336, 319, حي اور, البنوك, •

,744 .



البلديات 4 حالات محلة 738, 727, 738, •

,756, 765 العبيدي 3 حالات محلة 762 •

, 508 , 506 , , شارع فلسطين 3 حالات محلة, , •

الامين 6 حالات محلة 783, 747, , 767 , , •

, 955, 962 , 950 الزعفرانية 6 حالات محلة 960, 954•

905 , 919 , 901 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 925, •

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 38892 توفي منهم 1227 للاسف فيما اكتسب الشفاء 33166 ومتبقي قيد العلاج 4499”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 441

الوفيات: 4

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