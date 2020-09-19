2020/09/19 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التقى، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع”.

واضاف البيان، “كما بحث الجانبان قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والكاظمي يبحثان تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والكاظمي يبحثان تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).