جدل وخلاف نيابي حول الدوائر المتعددة.. 3 اتجاهات لتقسيمها انتخابياً

2020/09/19 | 18:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أوضح نواب، السبت، أن الكتل السياسية اتجهت ثلاثة اتجاهات بشأن شكل الدوائر الانتخابية، فيما أشاروا إلى ...

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