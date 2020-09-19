2020/09/19 | 18:00 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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جدل وخلاف نيابي حول الدوائر المتعددة.. 3 اتجاهات لتقسيمها انتخابياً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أوضح نواب، السبت، أن الكتل السياسية اتجهت ثلاثة اتجاهات بشأن شكل الدوائر الانتخابية، فيما أشاروا إلى ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جدل وخلاف نيابي حول الدوائر المتعددة.. 3 اتجاهات لتقسيمها انتخابياً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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