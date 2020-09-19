2020/09/19 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوران حول لبّ المواضيع – علي محمد فخرو أكثر ما يقلق فى هذه اللحظة هو أن ينجح أعداء الخارج وانتهازيو وجهلة الداخل فى الاستفادة من تطورات وتعقيدات الأوضاع العربية الحالية المؤلمة، وتطوراتها المتلاحقة نحو التمزق والخروج على الثوابت القومية، لدفع الناس للدخول فى خلافات ومشاحنات ومماحكات انتصارا لهذا الموقف أو ذاك أو رفضا لهذا القرار […]

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