2020/09/19 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي بعد المئة يوم ..تقويم أداء (1) – قاسم حسين صالح تولى السيد مصطفى الكاظمي (53 سنة) رئاسة مجلس الوزراء في (7 /5 / 2020) وكان للعراقيين موقفان: الأول يرى انه لا يختلف عن سابقيه وانه جاء بموافقة احزاب السلطة المتهمة بالفساد، والثاني يرى ان الرجل مستقل وينبغي ان نعطيه فرصة..وكنا […]

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