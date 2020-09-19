2020/09/19 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضية الحسينية بين تاريخ الملحمة وتصوير المأساة – عبد الستار جابر الاسماعيلي النظرة الى الاحداث التي مرت في حياة الانسانية وعكست طابع الحياة بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية … الخ في كل فترة من فترات التاريخ ، في هذه البقعة أو تلك ، هذه النظرة اختلفت تبعاً للاسلوب والمنهج ، والموقف من الاحداث ، […]

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