2020/09/19 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

985 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن صلاح العرباوي، القيادي السابق في تيار الحكمة، والمقرب من زعيمه، عمار الحكيم، السبت تأسيس حركة سياسية جديدة اطلق عليها "حركة وعي الوطنية".

ودعا العرباوي في مؤتمر عقده لإعلان تأسيس حركته ، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (19 ايلول 2020 ) إلى تعديل الدستور وانتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب وتعيين حكومة من قبل الرئيس ومنع التدخلات الخارجية.

كما شدد على ضرورة تقييد صلاحيات البرلمان وتأسيس قضاء غير مسيس وحل مجالس المحافظات.

ووعد العرباوي ببناء مدينة خاصة بالشباب وقال ان "الازاحة الجيلية ليست ترفا سياسيا وانما حاجة ماسة" مضيفا قوله انه في " في حركة وعي لانناقش الانتماءات وانما كيف يتم اعادة بناء الدولة".





وذكر العرباوي "رسالتنا الى الخارج نحن لسنا اعداء او عملاء وانما نحن اصدقاء وهناك جيل شبابي خارج التاثير السياسي الخارجي " موجها كلامه الى " الى الكهول السياسية" بالقول " مكنوا شبابكم واعطوهم الفرصة"

واعب العرباوي عن دعمه اجراءات الحكومة التي تستحق الدعم ومعارض ما يستحق المعارضة واضاف ان الفاسدين " داخل اروقة الحكومة يجب البدء بهم"

ووجه العرباوي كلمته للشباب بالقول ان "الثورة اكبر من ان تختزل بحركة وحزب سياسي اوحكومة الثورة تعني الشعب و التغيير"

وختم العرباوي ان " حركة وعي تدعم ثورة تشرين ولانمثلها لانها اكبر من اتختزل بطرف او حزب او حركة"

وكان العرباوي اعلن في نيسان الماضي انسحابه من تيار الحكمة الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحد المقربين من الحكيم يعلن تأسيس حركة سياسية جديدة بعد انسحابه من 'الحكمة') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحد المقربين من الحكيم يعلن تأسيس حركة سياسية جديدة بعد انسحابه من 'الحكمة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).