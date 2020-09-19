سياسي: الكيان الصهيوني استنجد بالتطبيع لمنع انهياره

2020/09/19 | 18:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين المحلل السياسي صباح العكيلي، السبت، أن الكيان الصهيوني استنجد بورقة التطبيع مع الخليج لعدم انهياره.

وقال العكيلي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الكيان الصهيوني متخوف من الانهيار كونه عاجز عن مواجهة دول المقاومة التي تهدد بقاءه”، لافتا إلى إن “الكيان يمر بمرحلة من الخوف ورعب بسبب قوى المقاومة”.

وأضاف أن “الكيان استعان بالولايات المتحدة الأمريكية للتطبيع مع عدد من الدول العربية في الخليج لاستخدامه كورقة للحفاظ عليه”، مبينا انه “يحاول إخفاء الخوف عبر إعلان التطبيع مع الإمارات والبحرين”.

وكانت البحرين والامارات قد اعلنت بشكل رسمي مع الكيان الصهيوني برعاية الرئيس الامريكي.



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