الكاظمي والحلبوسي يبحثان ملف قانون الانتخابات وضرورة الاسراع في اكماله

2020/09/19 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةواستقبل رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، السيد محمد الحلبوسي، وفقا لبيان أصدره مكتب الكاظمي، لـ"بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع".

كما بحث الجانبان |قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد ".

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