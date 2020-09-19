الكاظمي يلتقي الحلبوسي

2020/09/19 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث معه قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل ./انتهى7

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