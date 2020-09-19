الكاظمي يبحث مع بلاسخارت التنسيق بشان الانتخابات المقبلة/ موسع

2020/09/19 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت التنسيق بشان الانتخابات المقبلة.وقال بيان لكتب الكاظمي انه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، والمقرر إجراؤها في حزيران من العام المقبل، ودورها في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.واضاف انه تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين، وبحث الجهود الحكومية التي تنصب في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن./انتهى7

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