حملة اعتقالات لأتباع

2020/09/19 | 18:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، عن عميات إعتقال بحق عناصر بتنظيم "داعش" الارهابي....

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