تطورات أزمة الجائحة في العراق: 315 ألف إصابة والمئات بوضع حرج

2020/09/19 | 18:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة الإصابات تتجاوز 315 ألفًا (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 315 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​نحو 4 آلاف إصابة جديدة و83 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 4234 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 79%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 57 ألف شخص، 524 منهم تحت العناية المركزة.

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