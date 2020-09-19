بالأرقام.. حصيلة جديدة لإصابات كورونا حول العالم

2020/09/19 | 18:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 30 مليونا و719 ألفا و365 بحسب آخر إحصاءات نشرها موقع ورلد ميتر المتخصص برصد كل الأرقام المتعلقة بتفشي الوباء حول العالم.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المتوفين بلغ 956 ألفا و881 حالة، وعدد المتعافين 22 مليونا و353 ألفا و 357 حالة.وتصدرت الولايات المتحدة عدد المصابين بـ6 ملايين و925 ألفا و941 حالة، تليها الهند بـ5 ملايين و308 آلاف و14 حالة، فالبرازيل بـ4 ملايين و497 ألفا و434 حالة.





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