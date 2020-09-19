الفساد والانتخابات ودور البرلمان أبرز قضايا لقاء الكاظمي والحلبوسي

2020/09/19 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2020)، إن "رئيس الوزراء استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحثا مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع".

كما بحث الجانبان وفقا للبيان، "قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".

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