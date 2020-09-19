وزير الخارجية العراقي لفرانس24:

2020/09/19 | 18:18 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في لقاء مع فرانس24 عن مسائل عدة من بينها أهداف زيارته الأوروبية التي حملته إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا ولقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومسؤولين في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.



وأقر الوزير العراقي فؤاد حسين بوجود تدخلات سياسية وعسكرية من دول الجوار في بلاده، ما اعتبره أمرا خطيرا ولذلك يطالبها بمعاملة العراق كدولة و"ليس كدولة تابعة" وطالب بعدم التدخل في شؤون العراقيين.





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