الكاظمي والحلبوسي يبحثان قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعاً

2020/09/19 | 18:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اهمية الانتهاء من قانون الانتخابات سريعا.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء، استقبل، اليوم الحلبوسي وجرى خلال اللقاء بحث، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد،وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع".

واضاف ان "الجانبين بحثا قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".





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