الكاظمي والحلبوسي يبحثان أهمية الانتهاء من تشريع قانون الانتخابات

2020/09/19 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اهمية الانتهاء من تشريع قانون الانتخابات سريعا.وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان “رئيس مجلس الوزراء، استقبل، اليوم الحلبوسي وجرى خلال اللقاء بحث، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد،وأهمية […]

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