2020/09/19 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارسو-(أ ف ب) – تطرح ساعة جيب فضية وقلم حبر سائل ومقتنيات أخرى كان يملكها المؤلف الموسيقي البولندي اليهودي فلاديسلاف شبيلمان الذي خلّد قصته فيلم “ذي بيانيست” لرومان بولانسكي، للبيع في مزاد تشهده العاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل.وأوضح نجل العازف أندري الذي ينظم المزاد مع شقيقه كريستوف، لوكالة فرانس برس أن “الساعة وقلم الحبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزاد على مقتنيات لعازف البيانو الشهير في فيلم بولانسكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزاد على مقتنيات لعازف البيانو الشهير في فيلم بولانسكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).