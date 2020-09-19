وثائق غير منشورة تكشف علاقة غامضة بين مؤلف “الأمير الصغير” وأميركية

2020/09/19 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – تكشف سلسلة وثائق تعرض للمرة الأولى في معرض الكتب النادرة في باريس، علاقة قوية غامضة جمعت قبل ثمانية عقود بين الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت-إكزوبيري، وامرأة أميركية سعت لنقل قصته الشهيرة “الأمير الصغير” إلى الشاشة في عمل من إنتاج “ديزني”.ولا تتوافر لدى كتّاب السيرة سوى قلة قليلة من المعلومات بشأن […]

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