الكاظمي يبحث مع بلاسخارت التنسيق بشان الانتخابات المقبلة

2020/09/19 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت التنسيق بشان الانتخابات المقبلة.وقال بيان لمكتب الكاظمي تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم السبت ، انه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، والمقرر إجراؤها في حزيران […]

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