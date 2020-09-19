تسجيل 196 اصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/19 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 196 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 191 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد بالاضافة لحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد معها الى 30 حالة منذ بدء انتشار الوباء.واشارت الصحة الاردنية في موجز صحفي الى شفاء 161 مصابا، موضحة ان العدد الاجمالي للاصابات بالمملكة وصل الى 4540 اصابة./انتهى

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