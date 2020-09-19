خسارة وليد الزيدي هي الابرز في انتخابات نادي القوة الجوية

2020/09/19 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا /أسفرت نتائج الرسمية لانتخابات نادي القوة الجوية عن فوز كل من :شهاب جاهدحمادي احمدعلي زغيرمحمد صوب اللهموفق الزهيري سمير كاظمماجد علي الساعديرشا طالبهيثم كاظم.



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