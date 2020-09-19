عزت الشابندر : ساصفق لمن يضرب اعناق الفاسدين

2020/09/19 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- علق السياسي العراقي عزت الشابندر ، على حملة الحرب على الفساد، فيما اكد بالقول :”ساصفق لمن يضرب اعناق الفاسدين”.وقال الشابندر في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، :”الحرب على الفساد ام إحتكاره ؟..‏ لا اطالب بضرب رؤوس الفساد ( بالمباشر ) لأني اعرف ما هي تداعيات ذلك […]

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