2020/09/19 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / متابعة /- علق السياسي العراقي عزت الشابندر ، على حملة الحرب على الفساد، فيما اكد بالقول :”ساصفق لمن يضرب اعناق الفاسدين”.
وقال الشابندر في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، :”الحرب على الفساد ام إحتكاره ؟.. لا اطالب بضرب رؤوس الفساد ( بالمباشر ) لأني اعرف ما هي تداعيات ذلك […]
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وقال الشابندر في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، :”الحرب على الفساد ام إحتكاره ؟.. لا اطالب بضرب رؤوس الفساد ( بالمباشر ) لأني اعرف ما هي تداعيات ذلك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزت الشابندر : ساصفق لمن يضرب اعناق الفاسدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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