2020/09/19 | 18:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

السبت 19 سبتمبر 2020 | 06:37 مساءً | عدد القراءات : 5

الموارد المائية تعلن تعرض ملاكاتها لهجوم في سامراء

اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن تعرض ملاكاتها لهجوم في سامراء، مؤكدة اصابة اثنين من القوات الامنية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "كسابق عاداتهم في البذل والتضحية والعطاء تعمل ملاكات وزارة الموارد المائية تحت لهيب النار في تجريف القصب والبردي في حوض مقدم سدة سامراء حماية للسدة ولتمكين قواتنا المسلحة من أداء مهماتها في الدفاع عن المدينة المقدسة بيسر وسهولة".

وأضاف البيان "تعرضت ملاكاتنا اليوم لهجوم ارهابي نجم عنه اصابة اثنين من القوات الامنية البطلة المرافقة لملاكات وزارتنا بجروح"، مؤكداً "تواصل ملاكات الوزارة عملها في تحد كبير لاعداء الوطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تعلن تعرض ملاكاتها لهجوم في سامراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تعلن تعرض ملاكاتها لهجوم في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).