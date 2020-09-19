وزير الدفاع يوافق على قبول طلبة الدورة التأهيلية 83 (وثائق)

2020/09/19 | 18:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافق وزير الدفاع جمعة عناد، السبت، على قبول الطلاب بالدورة التأهيلية رقم ٨٣ أ.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيلول 2020)، إن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وافق على ما جاء بقرار اللجنة الخاصة بقبول العسكريين والموظفين والمدنيين والحراس الشخصيين بالدورة التأهيلية الرقم (٨٣ أ ) وحسب قائمة الاسماء المرفقة ادناه، وسيكون موعد فتح الدورة يوم ١٥ ت١ ٢٠٢٠".

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