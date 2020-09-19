بقرابة 8 ملايين دولار… مزاد علني لبيع “تيرانوصور” الاكثر اكتمالا في العالم

2020/09/19 | 18:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تطرح دار «كريستيز» هيكلاً عظمياً لتيرانوصور من بين الأكثر اكتمالاً من نوعه في العالم، للبيع في مزاد في 6 أكتوبر في نيويورك، مع توقعات بتحقيق سعر قياسي في هذا المجال، وقيمته ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار .

هذا النموذج للحيوان المسمى «ستان» الذي كان يراوح وزنه بين 7 أطنان و8 وطوله 12 متراً، هو خير ممثل لفصيلة الديناصورات الأشهر التي تثير اهتمام العالم أجمع.

واكتُشف الهيكل العظمي العائد إلى 67 مليون سنة، في عام 1987 قرب مدينة بافالو بولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وخصص علماء إحاثة من معهد البحوث الجيولوجية في بلاك هيلز بولاية داكوتا الجنوبية، أكثر من 3000 ساعة عمل لنبش الهيكل العظمي المؤلف من 188 عظمة وإعادة تشكيله.

واستُخدم منذ ذاك لإعداد نماذج تحاكي هذا الديناصور في عشرات المتاحف العالمية الراغبة في الاحتفاظ بنسخة من الحيوان.

وبعد محطة له في اليابان، يُعرض الهيكل العظمي منذ 1996 في متحف «بلاك هيلز إنستيتيوت».

وأوضح المسؤول عن قسم الأدوات العلمية والتاريخ الطبيعي في دار «كريستيز» في لندن أن المزاد يقام إثر خلاف بين مديري المعهد.

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