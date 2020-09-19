طبقوا قواعد التباعد الاجتماعي في المبارة فخسروا بنتيجة 37–0

2020/09/19 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]"السلامة تأتي أولا"، هذه المقولة أو النصيحة ربما تكون صحيحة في معظم مناحي الحياة والسلوكيات، لكن هل يمكن تطبيقها في مباراة كرة قدم؟

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