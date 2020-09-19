دولة عربية تستحوذ على 40٪ من إجمالي التجارة الأميركية غير النفطية

2020/09/19 | 18:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري ، إن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة في المنطقة، حيث تستحوذ الإمارات على 40٪ من إجمالي التجارة الأميركية غير النفطية مع الدول العربية و41٪.



في دول الخليج.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين 26.3 مليار دولار في العام الماضي، و11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.

و تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ 20 عالميا ضمن أهم الأسواق المستثمرة في أميركا برصيد تراكمي للاستثمارات يصل إلى 27.6 مليار دولار.

تم الكشف عن البيانات في اجتماع بين المري ووزير التجارة الأميركي ويلبر روس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ، كجزء من سلسلة اجتماعات ثنائية بعد توقيع “معاهدة سلام” بين الإمارات وإسرائيل في الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير أن واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك من بين أكثر الولايات نشاطا من حيث التجارة الخارجية مع البلاد.

وأكد المسؤول الأميركي أن الإمارات تعد الوجهة الأولى للصادرات الأميركية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط ، بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2019 ، وتدعم ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة.

ويعتزم الوزيران التركيز على تعزيز التعاون في مجالات مثل القطاعات ذات الصلة بالابتكار ، وكذلك مجال حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالأنشطة التجارية وخاصة في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي.

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