2020/09/19 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استبعد رئيس الادارة الانتخابية الاسبق مقداد الشريفي ،السبت، اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل .واكد الشريفي في تصريح لوكالة “المركز الخبري الوطني NNC”،”استبعد اجراء انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية والتحديات الكبيرة في القانون والجوانب الفنية والجدول الزمني”.واضاف ان “من يعتقد امكانية اجراء الانتخابات في حزيران القادم فهو متوهم “.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشريفي لـNNC: من يعتقد امكانية اجراء الانتخابات في حزيران القادم فهو متوهم المركز الخبري الوطني.

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