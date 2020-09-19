التجارة ترد على العبايجي زمن الفساد انتهى والفاسدين تحت طائلة المسائلة

2020/09/19 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ردت وزارة التجارة السبت على تصريحات للنائب السابق شروق العبايجي بشأن ملفات فساد في الوزارة فيما اشارت الى ان زمن الفساد انتهى والفاسدين الان تحت طائلة المسائلة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة ان النائب السابق شروق العبايجي تحدثت في احدى القنوات عن ان وزارة التجارة مؤسسة قائمة على الفساد ويبدو ان العبايجي لم تحدث […]

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